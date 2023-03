MAROTTA, Conferma Inzaghi: "Lasciamolo lavorare"

L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di 'Mediaset' poco prima del match contro il Porto, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, parlando anche del futuro del proprio tecnico: "Non sarà assolutamente una gara decisiva per Inzaghi, non si può mettere in discussione l'allenatore per una partita. Sta facendo il suo lavoro con grande professionalità, lo sta facendo bene, quindi lasciamolo lavorare".

Perché non gioca Skriniar?

"E' stato fermo per problemi alla schiena e non s'è allenato per 15 giorni, non è nella condizione di poter giocare dall'inizio. E' questo il motivo della sua panchina".

Perché Brozovic non è riuscito a riprendere in mano l'Inter?

"Quest'anno c'è stata l'anomalia del Mondiale che ha condizionato tanti giocatori, prima erano molto concentrati su quella competizione poi magari non sono rientrati al meglio. Lui non ha mai trovato la condizione psico-fisica giusta, questa sua ripresa è un po' più lenta ma nell'economica della stagione tornerà ad essere il Brozovic che tutti conosciamo".