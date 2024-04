LO MONACO, Zaniolo più dubbio che scommessa

FirenzeViola.it

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco, intervenuto a Radio Punto Nuovo durante la trasmissione "Punto Nuovo Sport", ha analizzato i temi di casa Napoli. Tra questi anche la situazione legata al nuovo allenatore, con Italiano tra i principali indiziati per prendere il posto di Calzona, e il possibile approdo in Campania di Zaniolo, calciatore nel mirino anche della Fiorentina. Queste le parole del Direttore Generale del Novara: "Manna e Italiano? Italiano è un buon tecnico, fa giocare bene le sue squadre, Manna ci starebbe bene, come giovane e direttore preparato. Però, mi sembrerebbe utile mettergli vicino una figura come Marotta che all'Inter affianca Baccin e Ausilio.

Lasciarlo solo avrebbe poco senso, soprattutto in un campionato che non conosce: sarebbe un bel rischio. Zaniolo al Napoli? È un giocatore di ottime qualità, che ha avuto caratterialmente tanti problemi e dimostrato di non essere consono per obiettivi importanti. È più un dubbio che una scommessa, ora".