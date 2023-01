LECCE-MILAN, Rimonta rossonera ma non basta: è 2-2

Il Lecce domina per un tempo il Milan di Stefano Pioli ma non basta per portare a casa la vittoria. Finisce 2-2 al Via del Mare, con i salentini che vanno sul 2-0 dopo 45' grazie all'autogol di Theo Hernandez e alla rete di Baschirotto. Nella seconda frazione cambia tutto: il Milan rientra in campo con un altro piglio e segna prima con Leao e poi con Calabria. Nonostante il forcing dei rossoneri però, è la squadra di Baroni ad attaccare nel finale pur senza trovare la via della rete. Un punto per parte e Napoli che dunque vola a +9 sul Milan secondo in classifica dopo questo turno di campionato.