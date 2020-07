IACHINI, Chiesa in panca? Non aveva recuperato

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, DDR E LO STAFF: CONTATTI CON ANDREAZZOLI Daniele De Rossi resta una delle opzioni per la panchina della Fiorentina per il prossimo anno nonostante le smentite e le voci che portano al forte interessamento per Ivan Juric dell'Hellas Verona. L'ex centrocampista della Roma e della Nazionale, non può... Daniele De Rossi resta una delle opzioni per la panchina della Fiorentina per il prossimo anno nonostante le smentite e le voci che portano al forte interessamento per Ivan Juric dell'Hellas Verona. L'ex centrocampista della Roma e della Nazionale, non può... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA GIGLIATA Allenamento pomeridiano per la Fiorentina. Il gruppo di mister Beppe Iachini scenderà in campo alle ore 18:30 al centro sportivo "Davide Astori" per cominciare fin da subito a preparare il match di domenica sera contro la Roma. Allenamento pomeridiano per la Fiorentina. Il gruppo di mister Beppe Iachini scenderà in campo alle ore 18:30 al centro sportivo "Davide Astori" per cominciare fin da subito a preparare il match di domenica sera contro la Roma. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 23 luglio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi