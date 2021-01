INDISCREZIONI DI FV IND.FV, CONFRONTO IN HOTEL PRANDELLI-COMMISSO Confronto tra Cesare Prandelli e Rocco Commisso nell'Hotel dove alloggia il presidente viola, nel primissimo pomeriggio dopo l'allenamento (facoltativo, in palestra). Come appreso da Firenzeviola il colloquio, durato poco più di un'ora, ha toccato... Confronto tra Cesare Prandelli e Rocco Commisso nell'Hotel dove alloggia il presidente viola, nel primissimo pomeriggio dopo l'allenamento (facoltativo, in palestra). Come appreso da Firenzeviola il colloquio, durato poco più di un'ora, ha toccato... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA GIGLIATA La Fiorentina torna in campo in vista della partita con il Crotone, che non potrà ammettere passi falsi. L'allenamento di oggi è previsto in tarda mattinata, per le ore 11:00. La Fiorentina torna in campo in vista della partita con il Crotone, che non potrà ammettere passi falsi. L'allenamento di oggi è previsto in tarda mattinata, per le ore 11:00. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 20 gennaio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi