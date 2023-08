SKY, Viola-Beltran: trattativa avanzata, chiusura vicina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina sembrerebbe scatenata sul mercato. C'è la possibilità che in arrivo ci siano acquisti. La Fiorentina è in fase avanzata nella trattativa per portare Lucan Beltran alla corte di Vincenzo Italiano. La società viola è pronta a chiudere nelle prossime ore per il classe 2001. Il River Plate, proprietaria del cartellino dell'italo-argentino, incasserà 25 milioni di euro. Il classe 2001 giocherà nella notte tra martedì e mercoledì contro l'Internacional in Copa Libertadores e poi sarà pronto a volare alla volta dell'Italia. I due club, infatti, devono definire soltanto i dettagli finali. Anche Nzola è molto vicino, come ha scritto FV oggi, e in porta anche Christensen sembra essere in dirittura. Grande prova di forza della Fiorentina sul mercato che spenderà, oltre ai 25 milioni di euro per Beltran, più di dieci milioni allo Spezia e cinque milioni per il classe 1999.