ATTACCANTE, Prossime ore decisive per Nzola. Beltran...

Ore decisive per il nuovo attaccante della Fiorentina. Secondo quanto appreso da Firenzeviola parti sarebbero arrivate ad un accordo sulle cifre ma alla dirigenza piace molto anche Beltran perciò le prossime 48 ore saranno decisive per la chiusura dell'affare per l'attaccante spezzino che Italiano riabbraccerebbe volentieri e viceversa o comunque per una decisione definitiva. Più complicato ma possibile anche Beltran.