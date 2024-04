SECOLO XIX, Genoa al lavoro per il rinnovo di Gilardino

FirenzeViola.it

Come riportato dal Secolo XIX, il Genoa è al lavoro per rinnovare il contratto di Alberto Gilardino. Nelle scorse ore il primo incontro tra Alessandro Moggi, procuratore del tecnico biellese, e la società genovese e nei prossimi ci saranno altri appuntamenti.

Come sottolinea il quotidiano ligure ancora non si è arrivati a parlare di dettagli ma da entrambe le parti ci sarebbe la disponibilità ad un prolungamento di contratto per i prossimi 2 o 3 anni con un ingaggio che potrebbe salire fino a circa 1,5 milioni di euro l'anno. La trattiva ancora non è entrata nel vivo e la chiusura non dovrebbe arrivare in tempi brevi, vedremo cosa succederà con tante squadre di Serie A, su tutte la Fiorentina che ha messo gli occhi su Gilardino come possibile sostituto di Vincenzo Italiano, interessate al tecnico piemontese.