FIFA, Apertura alle gare di campionato all'estero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Financial Times, la FIFA e Relevant Sports avrebbero trovato l'accordo per poter far disputare negli Stati Uniti alcune partite dei campionati nazionali europee.

Un'intesa che porrebbe così fine al divieto di vedere in America match di Serie A. Il quotidiano britannico spiega che questo non significa che sicuramente le gare dei campionati europei si disputeranno negli USA, ma che la FIFA stia prendendo in considerazione l'idea di modificare la sua regolamentazione interna in materia. Relevant Sports, società organizzatrice di eventi sportivi guidata dal miliardario Stephen Ross, aveva provato nel 2018 a far disputare la sfida di Liga tra Barcellona e Girona a Miami ma la regolamentazione della FIFA bloccò tutto.