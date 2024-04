DA GENOVA, Ieri summit con Gila: si va verso il rinnovo

-Gilardino: "Summit tra l'agente e il Genoa, disponibilità al rinnovo"-. Lo scrive il Secolo XIX che, nell'edizione odierna, dedica ampio spazio alla situazione del tecnico del Genoa Alberto Gilardino, finito nel mirino anche della Fiorentina per la prossima stagione. Tra le pagine sportive del quotidiano ligure spicca il titolo su Gila, al centro anche dei discorsi per il prolungamento di contratto con il Genoa. Il Secolo parla di un incontro positivo avvenuto nelle scorse ore tra l'agente del tecnico e il Grifone: si viaggia verso la firma, anche per la volontà del tecnico di legarsi ulteriormente al club rossoblù.