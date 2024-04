CHAMPIONS, Real-City e Arsenal-Bayern: le formazioni

FirenzeViola.it

Questa sera si aprono i quarti di finale di Champions League. Due le sfide in programma: Real Madrid-Manchester City e Arsenal-Bayern Monaco. Blancos e Citizens che si affrontano per la terza volta consecutiva dopo le semifinali delle scorse due stagioni. Nel 2022 è passato il Real Madrid, mentre l'anno scorso ha avuto la meglio il Manchester City. Vedremo quest'anno chi approderà in semifinale. A Londra invece Hurry Kane tornerà, con il suo Bayern Monaco, ad affrontare la grande rivale della sua ex squadra, l'Arsenal. Bavaresi che, distanti 16 punti dal Bayer Leverkusen in Bundesliga, hanno nella Champions l'unica possibilità di vincere un trofeo. Dall'altra parte i Gunners invece, reduci dal successo per 3-0 sul campo del Brighton, sono primi in Premier League insieme al Liverpool. Queste le scelte degli allenatori:

REAL MADRID(4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Camavinga, Valverde, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior. A disposizione: Kepa, Fran, Militao, Nacho, Modric, Joselu, Lucas Vazquez, Ceballos, Fran Garcia, Brahim Diaz, Guler. Allenatore: Carlo Ancelotti.

MANCHESTER CITY(4-3-3): Ortega Moreno, Akanji, Stones, Dias, Gvardiol; Rodrigo, Kovacic; Bernardo, Foden, Grealish; Haaland. A disposizione: Ederson, Carson, Doku, De Bruyne, Alvarez, Gomez, Nunes, Bobb, Susoho, Lewis. Allenatore: Josep Guardiola.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Martinelli. A disposizione: Ramsdale, Hein, Partey, Jesus, Smith Rowe, Nketiah, Tomiyasu, Trossard, Fabio Vieira, Nelson, Elneny, Zinchenko. Allenatore: Mikel Arteta.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, de Ligt, Dier, Davies; Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Gnabry; Kane. A disposizione: Peretz, Ulreich, Upamecano, Kim min-jae, Coman, Choupo-Moting, Bryan, Guerreiro, Muller, Tel, Mazraoui, Pavlovic. Allenatore: Thomas Tuchel.