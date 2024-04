CHAMPIONS, Pari a Madrid e Londra tra gol e emozioni

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il primo round dei quarti di Champions League di questa sera non ha deluso le attese tra emozioni, ribaltamenti di fronte e tanti gol nonostante due pareggi: 3-3 a Madrid, 2-2 a Londra. Il Manchester City ha spaventato i Blancos andando subito in vantaggio al 2' con Bernardo Silva ma un autogol di Dias al 12' dava il via alla rimonta degli spagnoli che al 14' operava infatti il controsorpasso con Rodrygo. Al 66' però Foden riacciuffa il pari e al 71' la ribalta addirittura Gvardiol. Ma le emozioni non sono finite e al 79' arriva il 3-3 definitivo di Valverde. Che partita!

Anche in Arsenal-Bayer le emozioni non sono mancate: gli inglesi vanno in vantaggio al 12' con Saka ma il Bayern la riprende già al 18' con Gnabry poi la ribalta al 32' con Kane. Ma Trossard rimette le cose a posto per l'Arsenal firmando il 2-2 definitivo al 76'.