CHAMPIONS, 5 posti per la A? Per Opta il 96,9% di chance

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

I posti europei per la serie A potrebbero aumentare, a partire dalla Champions che potrebbe prevedere cinque posti a disposizione delle italiane, con buona pace di Montella al quale, quando era alla Fiorentina, non bastarono i quarti posti conquistati visto che in quegli anni in Champions andavano solo tre. A dare l'alta probabilità che accada è Opta, che parla di 96,9% di possibilità di chiudere tra le prime due posizioni (di altrettante leghe che godranno di un posto in più appunto) nella classifica dei coefficienti Uefa.