BRUSCOLOTTI, Nell'88 viola non ci ricambiò favore

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Beppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli dal 1972 al 1988. Ecco le sue parole in vista della sfida di dopodomani tra gli azzurri e la Fiorentina: “Nel calcio bisognerebbe ricordarsi sempre dei favori ricevuti, nel 1988 la Fiorentina non ricambiò l’aiuto che le demmo nella stagione precedente. Il Napoli non deve sottovalutare la Fiorentina, avrei preferito che i viola dovessero ancora guadagnarsi la salvezza, mentre ora possono giocare con spensieratezza"