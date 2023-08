BERARDI, Non convocato per l'amichevole col Wolfsburg

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riporta Sassuolonews.net, Domenico Berardi non è stato convocato per l'amichevole contro il Wolfsburg. L'esterno neroverde è rimasto in campo per 90 minuti tre giorni fa nel match contro il Parma. Per lui non ci dovrebbero essere problemi fisici, ma si tratterebbe solo di un po' di riposo, dato che il Sassuolo giocherà la prima gara ufficiale tra 8 giorni contro il Cosenza, in Coppa Italia.