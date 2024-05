NZOLA CI STA METTENDO LA FACCIA…IN TUTTI I SENSI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come nelle migliori sceneggiature uscite dalla penna di qualche visionario mangaka giapponese, dove il protagonista di turno è il classico ragazzo denigrato e messo ai margini della società in cui vive ma che, tuttavia, nel massimo momento del bisogno riesce a sbloccare il decisivo power up, così il calcio sa regalare certi momenti di protagonismo assoluto, anche a quelli che, in un copione standard, avrebbero solitamente il ruolo di comparsa. È po' il concetto che abbiamo visto a Madrid con Joselu, passato dall'essere l'attaccante "cuscinetto" tra l'addio di Benzema e l'approdo (probabile) di Mbappe, all'eroe che ha trascinato i Blancos in finale di Champions. È un po', con le dovute proporzioni, quello che stiamo assistendo a Firenze con Mbala Nzola.

Alzi la mano chi, un mese fa, avrebbe pensato che uno degli assoluti protagonisti della conquista di Atene fosse il numero 18 viola? In pochi, probabilmente. Forse neanche lo stesso Mbala ci avrebbe creduto fino in fondo. E invece è stato proprio l'angolano a mettere la propria faccia (in tutti i sensi) sulla semifinale di Conference League contro il Club Brugge, con la rete decisiva per il passaggio del turno realizzata allo scadere nella gara di andata e con il preziosissimo rigore conquistatosi in Belgio. Una ginocchiata in piena faccia arrivata da Brandon Mechele mai come questa volta apprezzata dall'attaccante della Fiorentina, che anche al Jan Breydel Stadium è entrato in campo con rinnovata grinta ed una cattiveria agonistica.

NZOLA, OLTRE AL GOL - Quello che stupisce di questa versione 2.0 di Mbala Nzola è proprio l'atteggiamento, oltre che la sua propensione all'essere determinante. Il ragazzo ha voglia di far bene e di essere protagonista anche subentrando a match in corso. Cosa che sembrava pura utopia ad un certo punto della stagione. Chissà che le tante panchine e, soprattutto, il periodo lontano dai campi non gli abbiano davvero fatto scattare la molla risolutiva. Intanto anche domani sera contro il Monza (gara al Franchi alle ore 20:45) l'angolano potrebbe giocare la sua seconda partita consecutiva da titolare in campionato (cosa che non accadeva dalla fine di gennaio e l'inizio di febbraio). Una partita che il centravanti vorrà decidere, non solo per il proprio futuro, ma anche per quello della squadra. Alla Fiorentina, infatti, qualora vincesse domani, basterebbe soltanto un altra vittoria con il Napoli per assicurarsi la Conference anche nel 2024/2025.

UNA STORIA DA (RI)SCRIVERE? - Queste cinque partite che separano i gigliati dal termine della stagione saranno cruciali per Nzola ed il suo futuro, sia quello prossimo, sia quello più "lontano". Quello prossimo si chiama Atene ed ha una data ben precisa: il 29 maggio. Le ultime prestazioni dell'angolano hanno acceso all'interno del dibattito calcistico fiorentino un dubbio impensabile fino a qualche settimana fa: a chi si dovrebbe affidare Vincenzo Italiano per la sfida contro l'Olympiacos? Proseguire con Belotti o provare a battere il ferro finché caldo con Nzola? Domande che al momento sembrano andare nella direzione del Gallo, ma se Mbala dovesse continuare così...chissà. Il futuro più lontano, invece, riguarda il mercato estivo. Il centravanti africano ha un contratto con la Fiorentina fino al 2027 ma se vorrà riguadagnarsi di nuovo la fiducia, dopo un'annata che - al netto delle ultime prestazioni - resta piuttosto deludente, dovrà rispondere presente in questi ultimi 21 giorni di fuoco.