BELTRAN, Doppietta nel 4-2 dell'Argentina Under 23

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

90 minuti in campo e doppietta per Lucas Beltran con l'Argentina Under 23 per la partita dei giovani albicelestes contro il Messico finita 4-2. Ha aperto la sfida Thiago Almada su rigore, poi il raddoppio a firma Soulé prima del recupero dei messicani con Ayon e Carrillo sul momentaneo 2-2. Nel secondo tempo sale in cattedra però Beltran: l'attaccante della Fiorentina ha segnato al 49' e al 68' per la vittoria finale dei suoi, dando buone sensazioni al tecnico Javier Mascherano. Lunedì ci sarà la rivincita in questa doppia sfida di preparazione alle prossime Olimpiadi.