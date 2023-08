AG. RANIERI, Italiano non ha avuto paura: ora titolare

FirenzeViola.it

L'agente di Luca Ranieri Mario Giuffredi ha parlato ai microfoni di Radio CRC del suo assistito mentre si esprimeva di Gianluca Gaetano del Napoli: "L’anno scorso nella Fiorentina avevamo Ranieri, non era neanche stato portato in ritiro, poi a dicembre cominciò a giocare e diventò titolare. Quando hai un allenatore come Italiano o Garcia che non hanno paura di mettere giovani e di cambiare, puoi avere occasioni".