DELNERI A RFV: "Italiano non ha scelto le coppe: vi spiego"

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ascolta l'audio

Luigi Delneri a Radio FirenzeViola

L'allenatore Luigi Delneri è intervenuto a "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola per parlare di Fiorentina: "Penso che ieri i viola abbiano giocato bene contro una squadra dalle caratteristiche difficili da superare soprattutto nel primo tempo. La storia del possesso palla però abbastanza discutibile, dipende da come e quando lo fai e non sempre è sinonimo di risultato positivo".

Cosa pensa di Italiano e dell'eventualità che abbia scelto di puntare sulle coppe?

"Italiano l'ho avuto come giocatore al Chievo, ha una sua idea di gioco ben sviluppata. E' un allenatore emergente che ha fatto anche esperienza europea, quindi ha le caratteristiche per dare un futuro importante alla Fiorentina. Io penso che punti a far giocare bene la squadra sia in campionato che in Conference, che è comunque un banco di prova importante. Poi, in realtà, ieri ho visto una buona squadra nel secondo tempo".

Per il futuro si parla di Palladino e Gilardino?

"Gila ha lavorato in un ambiente carico, mentre Palladino si è trovato in una piazza più tranquilla come Monza. Sono giovani e hanno entusiasmo, stanno crescendo assieme alle rispettive squadre. Sono dei ragazzi emergenti, quindi bisogna dargli il tempo che il calcio adesso non ha. Se verrà scelto un tecnico giovane e gli darà modo di crescere, potrà costruire una squadra di livello. Penso siano entrambi una soluzione giusta per proporre un buon calcio".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA