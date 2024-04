ARIATTI A RFV, Italiano? Normale che si guardi intorno

FirenzeViola.it

Luca Ariatti a Radio FirenzeViola

L'ex viola oggi procuratore Luca Ariatti è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento", iniziando da una considerazione sulla partita di ieri: "Il risultato è stretto per la Fiorentina, che per la prestazione meritava un margine più ampio. Al ritorno sarà un'altra partita perché Bergamo è un ambiente che sa caricare la squadra. I valori in campo sono molto alti, perciò sarà una sfida da seguire".

Su Italiano che idea si è fatto?

"La valutazione va fatta sull'arco del lavoro svolto in questi anni ed è sicuramente positiva. La Fiorentina non ha mai speculato ma ha sempre proposto un calcio interessante. Il Futuro? E' normale che in questa fase di stagione allenatori che hanno fatto un ciclo importante come ha fatto lui a Firenze possano guardarsi intorno. Mai come questa estate ci saranno panchine vacanti di altissimo livello".

Firenze è preoccupata per il prossimo mercato, soprattutto perché a gennaio sono arrivati due prestiti.

"A gennaio la Fiorentina ha fatto operazioni in prestito perché solitamente gennaio è un mercato fatto in generale di prestiti. In quel momento chi ha i giocatori forti se li tiene. La Fiorentina ha una rosa lunga e ha fatto investimenti importanti che avranno bisogno di tempo per rendere al meglio. In una squadra non sempre la soluzione migliore è quella di creare concorrenza senza stabilire gerarchie precise".

