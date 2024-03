FIORENTINA FEMM, Gratuite su DAZN due partite

Fonte: Ansa

Il network DAZN, per accrescere il valore mediatico del calcio femminile, ha deciso di rendere visibili in maniera gratuita tre incontri dei play-off. Tra questi, oltre alla sfida del 23 marzo tra Roma e Sassuolo, anche due match delle viola. Le partite Sassuolo-Fiorentina, in programma sabato 16 marzo alle ore 15:00 e Juventus vs Fiorentina, in programma sabato 30 marzo alle ore 15:00, saranno visibili gratuitamente sul network sportivo.

Come riportato da Ansa.it, l'obiettivo di DAZN è quello di "Assicurare al calcio femminile un futuro sostenibile, accrescendone il valore mediatico, con l'obiettivo di contribuire significativamente a colmare quel gap di visibilità generalizzato che ancora oggi persiste. La piattaforma si impegna nell'accrescere l'audience delle competizioni femminili, attraverso il sempre maggior coinvolgimento del pubblico, e questo impegno si inserisce in un contesto in cui c'è ancora tanta disparità nella copertura mediatica che queste ricevono. Ancora oggi, le discipline sportive femminili e maschili non ricevono in modo oggettivo lo stesso livello di riconoscimento all'interno del panorama mediatico. Solo il 4% della copertura globale dedicata allo sport, infatti, è dedicato al segmento women , nonostante numeri in forte crescita: basti pensare che nel 2023 sono state quasi 17 milioni le donne, in tutto il mondo, impegnate in tornei calcistici ufficiali (+24% sul 2019). Inoltre, sono più di 55.000 i club femminili presenti nel mondo, di cui la maggioranza (59%) localizzata in Europa".