FEMM., In vendita biglietti per Viola-Inter e pack final four

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina comunica la messa in vendita dei biglietti per la gara del campionato femminile tra le viola e l'Inter, in programma domenica al Viola Park. Di seguito il comunicato:

La Serie A Femminile torna al Viola Park: domenica per la seconda giornata di Poule Scudetto la Fiorentina riceve l'Inter.

Dopo lo stop esterno a Sassuolo, la Viola vuole tornare a macinare punti per avvicinare il secondo posto e per tenere a distanza le inseguitrici. In palio la qualificazione in Champions League, obiettivo alla portata della squadra di Mister De La Fuente ed insidiato proprio da Inter e Sassuolo.



Sarà questa la terza sfida casalinga tra la Fiorentina e le nerazzurre: in Campionato la Viola si impose 4-2, mentre in Coppa Italia il match fu deciso ai calci di rigore, regalando a Firenze l'accesso alla semifinale. Terzo atto, stavolta in Poule Scudetto, con calcio di inizio alle ore 15.00.



I biglietti per la gara dello Stadio Curva Fiesole sono disponibili nella piattaforma dedicata (www.bigliettifiorentina.com) fino al fischio d'inizio della sfida.



Ma non è tutto: per spingere la squadra verso i traguardi più ambiziosi, è stata preparata una promozione ad hoc per tutte le gare casalinghe della squadra al Viola Park. Con il pack FINAL FOUR, tutti i tifosi viola che vorranno sostenere le Viola nelle ultime quattro gare casalinghe potranno accedere al Viola Park con una promozione dedicata. Le gare in programma sono quelle contro Inter (questa domenica), Roma (20 Aprile), Sassuolo (27 Aprile), Juventus (4 Maggio). Tutte le informazioni sono qui: https://www.acffiorentina.com/it/news/tutte/squadra-femminile/2024-03-15/final-4-poule-scudetto

Vi aspettiamo al Viola Park! FORZA VIOLA!