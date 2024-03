FOTO-VIDEO FV, LA CURVA AL VIOLA PARK. E ROCCO ANNUNCIA: "LA VILLA DEDICATA A JOE"

Fonte: dal nostro inviato Ludovico Mauro

Sono le 18.45 in punto quando circac 500 tifosi della Fiorentina (in particolare quelli appartenenti ai gruppi organizzati della Curva Fiesole) varcano l'ingresso del Viola Park per omaggiare - coma preannunciato - la memoria di Joe Barone, scomparso ieri pomeriggio. I sostenitori viola, dopo essersi radunati ai piedi del mini-stadio Curva Fiesole per qualche minuto, hanno inscenato un breve corteo, aperto da un lungo striscione che recitava: "Da fiorentino te ne sei andato, questo popolo ti sarà per sempre grato: ciao Joe". Il gruppo di ultras - senza intonare alcun coro ma in rispettoso silenzio - ha quindi raggiunto la camera ardente all'interno del piazzale tra il padiglioni eventi e la Cappella S. Caterina ed ha omaggiato la salma dell'ex dirigente viola.

All'interno della camera ardente, una scena davvero struggente: un lungo abbraccio tra uno dei leader della curva e degli 1926 (Pindo) e la vedova di Barone Camilla, i quattro figli e poi Rocco Commisso, che si è avvicinato ai tifosi e ha parlato con loro, commovendosi in continuazione. Queste le parole di Commisso al tifo organizzato: "Speriamo che Joe sarà ricordato per quello che ha fatto. Stasera abbiamo preso una grande decisione. La villa che c’è qui sarà dedicata a Joe Barone. Quando possibile voglio fare un torneo e dedicarlo a Barone", ha concluso. Al termine di questo confronto è stato scandito dalla curva il coro "Barone Joe lololo" che tante volte è stato intonato allo stadio nel corso di questi cinque anni, oltre a quello "Barone uno di noi". Seguono poi tanti fumogeni e torce. Ad uno ad uno, infine, i tifosi sono entrati nella camera ardente per omaggiare la salma.

Questi alcuni media realizzati da Firenzeviola.it: