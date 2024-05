ZANIOLO E I RUMORS: DAL CASO SCOMMESSE AL MANCATO EUROPEO

Fonte: A cura di Pietro Bettarini

Come già riportato nei giorni scorsi, il nome di Nicolò Zaniolo è stato accostato alla Fiorentina. Persino il giocatore ha mostrato apprezzamenti nei confronti della società viola, queste le sue parole apparse oggi a "La Gazzetta dello Sport": "Leggo dell'interesse della Fiorentina e mi fa piacere, ma è molto presto per sapere dove giocherò da luglio. La verità è che l'Italia mi manca ma oggi è tutto possibile, sia in Italia che all'estero".

Una stagione travagliata - Ad ottobre il suo nome finisce tra i giocatori indagati nel calcio scommesse. Una situazione nella quale Zaniolo non sconta squalifiche come l'altro suo collega Nicolò (Fagioli) perché l'ex Roma non avrebbe scommesso su partite. Zaniolo ha così potuto continuare a giocare durante tutto l'arco della stagione fino alla frattura del quinto metatarso del piede sinistro rimediato lo scorso 13 maggio contro il Liverpool. Con quest'infortunio, l'ex Roma dovrà rinunciare all'Europeo, ma tornerà a pieno regime per l'inizio della prossima stagione. Il cartellino del giocatore adesso è del Galatasaray e molto probabilmente l'Aston Villa non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 27 milioni di euro. Se le voci di questi giorni sono vere, allora la Fiorentina dovrà passare dalla società turca per sondare il terreno sul giocatore.

Un ritorno in casa viola - Zaniolo ha svolto i suoi primi anni nel settore giovanile della Fiorentina prima di essere ceduto all'Entella. Da lì lo prese l'Inter per poi passare nel 2018/2019 alla Roma dove ha vissuto fino ad adesso la parte più importante della sua carriera. Sono 40 le presenze di Zaniolo quest'anno all'Aston Villa, condite da 3 gol (due messi a segno in Premier League e una in Conference). Numeri sicuramente bassi per Nicolò rispetto a quanto fatto vedere nelle sue esperienze alla Roma. Però adesso la volontà del giocatore sembra esserci e seppure si tratti di una scommessa rappresenterebbe comunque un rinforzo per le corsie esterne che, nonostante la giovane età, mantiene una buona esperienza internazionale.