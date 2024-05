BELTRAN: CON LOS HUEVOS

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lucas non ha avuto paura, di tirare un calcio di rigore. Un rigore che pesava come un macigno, che neppure Nico Gonzalez si sentiva di battere, e che probabilmente era decisivo non solo per il raggiungimento della seconda finale di Conference League consecutiva, ma anche per il futuro della Fiorentina stessa. "Meno si pensa e meglio è, perché non ti devi rendere conto delle responsabilità. Meglio andare tranquilli e non pensare. Alla fine è andata bene", sono state le sue parole al termine del match. Un'analisi che dimostra come il Vikingo abbia tirato fuori los huevos, facendo capire, forse per la prima volta in questa stagione, perché era la punta del River Plate ed è stato pagato quella cifra. Nel penalty calciato all'angolino basso alla destra di Mignolet c'è tutta la personalità di un ragazzo arrivato a Firenze nella curiosità generale, a cui sono stati perorati una serie di paragoni a certi numeri 9 argentini sì lusinghieri, ma che forse gli hanno messo sulle spalle anche tanta pressione, e che si è ritrovato a ricoprire il ruolo di trequartista più per necessità che per vera e propria vocazione tattica.

OBIETTIVO: "RENDERE GRANDE LA FIORENTINA" - Beltran lo ha ribadito anche ieri ai microfoni della zona mista: "Uno cerca di sognare, lavorare e dare tanto. Contento di essere in questo glorioso club, con tifosi caldi e in una bellissima città. L'obiettivo di rendere sempre più grande la Fiorentina". In tal senso, la rete dell'1-1 che porta la Viola ad Atene può contribuire più che mai a questo piccolo, enorme, sogno che adesso la città sta nuovamente cullando, meno di un anno dopo quell'infausta notte di Budapest in cui i desideri dei supporters gigliati si infransero sul West Ham e sulla rete di Bowen. E quale miracolo, se non quello del calcio, poteva far sì che ad essere decisivi nel momento del bisogno fosse proprio quella coppia di attaccanti che per tutta la stagione era finita (con ragioni, certo) nell'occhio delle critiche? Nzola se lo è conquistato, Beltran, con la grinta che solo i Campioni hanno, lo ha realizzato. Lui che forse ieri era stato uno dei peggiori in campo, che tutti avrebbero probabilmente sostituito per far posto al talismano Barak. Non Vincenzo Italiano, non il tecnico che ha preso Lucas sotto la propria ala, difendendolo dalle critiche, cucendogli addosso un nuovo ruolo, facendolo diventare il proprio "soldatino" tuttofare. Adesso la parola d'ordine è piedi per terra, perché manca ancora l'ultimo atto. Quello decisivo. Quello che conta. Ma la Fiorentina può essere libera di sognare, trascinata da un Vikingo che si è preso Firenze e l'ha portata ad Atene.