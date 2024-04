LA FIORENTINA CAMBIA ALBERGO MA LA TRASFERTA È NEL SEGNO DI JOE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Mercoledì la gara di ritorno di Coppa riporterà la Fiorentina a Bergamo, a poco più di un mese dalla tragedia avvenuta nell'immediata vigilia della gara di campionato, il malore di Joe Barone, che poi lo avrebbe portato alla morte, il rinvio della gara e la corsa della squadra all'ospedale per capire e farsi forza. Momenti difficili da dimenticare per tutti, dirigenti, staff e giocatori. Dopo un mese la famiglia è voluta tornare a Firenze per celebrare il trigesimo, nella cappella del Viola Park, proprio con i dipendenti e gli amici della Fiorentina. Il ricordo è sempre forte e anche domenica sera Kouame ha voluto dedicare il gol di Salerno al dg scomparso.

Per questo la trasferta a Bergamo sarà all'insegna di Joe ma il gruppo viola, così come accadde ad Udine dopo la morte di Davide Astori, cambierà ovviamente l'albergo e stanotte dormirà in una struttura diversa dalla precedente che si trovava a Grassobbio vicino all'aeroporto. La Fiorentina a Bergamo dovrà trasformare i brutti ricordi insomma in energie positive per difendere il gol di vantaggio e raggiungere la finale (seconda consecutiva) con la vincente tra Lazio e Juventus che giocano invece stasera. Nella speranza di conquistare poi quel trofeo nazionale che è sfuggito lo scorso anno dopo l'illusione data dal gol di Gonzalez. Ci teneva Joe Barone e con lui tutta la Fiorentina che cercherà di riempire gli spazi della bacheca rimasti vuoti lo scorso anno e chiudere un ciclo ricco di soddisfazioni con la classica ciliegina.