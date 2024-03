CORSA EUROPEA, SOLO IL NAPOLI PEGGIO DEI VIOLA NEI CLEAN SHEET: ITALIANO, ORA ALZA IL MURO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una scossa davanti ma, soprattutto, in difesa. Perché se è vero che dall'arrivo del Gallo Belotti qualcosa in attacco è cambiato - solo una volta nelle ultime sei gare, la Fiorentina è rimasta a secco di reti - è in difesa che ancora devono essere limati i difetti più grossi. E, in definitiva, deve essere alzata la saracinesca. Sarà un caso ma tra le squadre che sono state fin qui in lotta per una posizione di prestigio in classifica (un campione piuttosto ampio, quindi, che coinvolge le prime undici formazioni del campionato) peggio della squadra viola in fatto di clean sheet - ovvero di partite concluse con la porta imbattuta - ha fatto soltanto il Napoli con appena sei. Azzurri che, al netto anche di una gara in più giocata, sono tuttavia davanti in classifica rispetto a Biraghi e soci.

Per il resto la Fiorentina non brilla, in virtù delle appena sette gare in cui Terracciano - contando solo la Serie A, ovviamente - ha tenuto i suoi pali inviolati (è accaduto nelle sfide contro Udinese, Cagliari, Salernitana, Verona, Monza e Torino due volt): meglio dei toscani infatti hanno fin qui saputo fare la Roma (8), la Lazio (con 9) che è alla pari con 43 punti, l'Atalanta (11), il Torino (14, secondo solo all'Inter che di clean sheet ne ha già collezionati 18) e perfino il Monza (11). Due formazioni - i granata e i brianzoli - che per adesso sono dietro in graduatoria che ma stanno pian piano risalendo la china, avvicinandosi pericolosamente ai viola.

Tra gli aspetti che balzano subito all’occhio c'è quello legato al fatto che, al cospetto di squadre che la precedono in classifica, la Fiorentina non è mai riuscita a non subire gol. Ecco che dunque, in virtù di un calendario - sulla carta, ancora in salita - che metterà la squadra di Italiano di fronte a Milan e Juventus nell'arco delle prossime due giornate, viene da chiedersi quale migliore occasione ci possa essere per invertire la tendenza e tornare ad alzare il muro in un big match. Ci proveranno fin da questo pomeriggio i viola, che per la seduta odierna riavranno la difesa al completo (è atteso Milenkovic dopo gli impegni con la Serbia) e studieranno le soluzioni giuste per fermare, intanto, Leao e soci.