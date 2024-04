21 PUNTI IN BALLO E AVVERSARIE CHE STECCANO: A SALERNO LE STRADE SONO DUE

FirenzeViola.it

A Salerno la Fiorentina ha due strade tra cui scegliere: fare una scampagnata, proiettandosi già a Bergamo e restando ancorata alla speranza (certo concreta) di un trofeo che regali anche l'Europa League nella prossima stagione o giocarsi le ultime 7 gare di campionato (compresi la gara di oggi e il recupero con l'Atalanta) con la consapevolezza che l'Europa passa soprattutto dalla serie A visto che nessuno può dare certezze sulle Coppe con il rischio di rimanerne spettatori nella prossima stagione. L'ottimismo non deve mancare, ben inteso, ma neanche la prudenza.

E la seconda strada si deve percorrere puntando, come in questa gara, sulle motivazioni di chi finora non ha potuto ritagliarsi grandi spazi. Salerno rappresenta un bivio in questo senso perché, se le convocazioni dicono inequivocabilmente che la testa è a Bergamo, molto possono dire anche sul valore della rosa. Chi si gioca il futuro (Lopez?) o è rimasto indietro nelle gerarchie (Parisi, Duncan per non parlare di Infantino) può riscattarsi proprio in campionato. Chi è chiamato in causa ora non può tirarsi indietro sentendosi riserva perché il finale di stagione richiede 26 protagonisti.

Con 21 punti ancora da giocare e un calendario alla portata (Salerno oggi e un Sassuolo allo sbando alla 34esima) la corsa sulle avversarie è ancora aperta, in particolare sul Napoli che anche ieri è affondato ad Empoli. Un regalo inaspettato (senza guardare tutti i risultati delle altre) che la Fiorentina può accettare o meno, senza intaccare l'obiettivo Coppe. Come accadde la scorsa stagione nel finale quando, con la testa alle finali da giocare, la Fiorentina dette comunque un colpo di reni in campionato che permise di centrale un ottavo posto che è valso l'Europa (anche se solo per l'esclusione della Juventus).