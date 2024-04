SALERNITANA, Emergenza a centrocampo in vista dei viola

FirenzeViola.it

Archiviata la sconfitta contro la Lazio, la Salernitana è tornata ad allenarsi ieri in vista della prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. Oltre alla disastrosa situazione di classifica, per Colantuono non mancano i problemi anche dal punto di vista dei calciatori a disposizione, soprattutto a centrocampo.

Oltre all'assenza per squalifica di Lassana Coulibaly, come riportato da Tuttosalernitana.com, dovranno saltare il match dell'Arechi contro i viola anche Giulio Maggiore, fermo per un problema al legamento collaterale del ginocchio destro, e Grigoris Kastanos. La speranza per Colantuono è quella di riuscire a recuperare Toma Basic, che ancora si sta allenando a parte, per affiancarlo a Mateusz Legowski, unico centrocampista di ruolo per ora a disposizione.