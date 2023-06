SAPONARA, L'addio ai viola dopo sei anni e mezzo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il Corriere Fiorentino ripercorre le tappe dell'addio a Riccardo Saponara, praticamente ufficiale da ieri dopo una lunga lettera dell'esterno in cui ha ringraziato Firenze e la Fiorentina. Sono passati quasi sei anni e mezzo da quando Pantaleo Corvino interruppe la guerra fredda (sul mercato) tra Fiorentina ed Empoli per portare il trequartista a Firenze, un profilo che dalla Toscana era già partito alla volta del Milan ma senza trovare troppa fortuna.

Arrivato in un’operazione da 10 milioni complessivi con l’etichetta di calciatore di classe ma poco incline a gestire le pressioni, Saponara è diventato col tempo uno dei leader silenziosi dei vari gruppi, e se in avvio le cose non sono andate nel migliore dei modi è stato nell’ultimo biennio, con Italiano in panchina, che ha reso al meglio. Alla chiusura della sua storia in viola sono in tutto 107 le presenze, solo 10 in ambito europeo con 2 gol segnati quest’anno in Conference League contro Riga e Sporting Braga, mentre tra campionato e coppa Italia sono in tutto 9 i centri, con il doppio degli assist.