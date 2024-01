RINNOVI, Jack vicino, Kouamé 2026. Castrovilli saluterà

FirenzeViola.it

Non solo il mercato in entrata. Sul Corriere dello Sport trova spazio anche la questione contratti in casa Fiorentina. Sono in tutto otto i giocatori che rischiano di salutare Firenze o per il termine naturale del proprio accordo in essere da tempo o, più semplicemente, per la fine del prestito stipulato la scorsa estate. Nei secondi casi (come Arthur o Lopez) si vedrà tutto a fine stagione, specie in base alle volontà degli stessi giocatori. Mentre hanno importanza già ora i giocatori in scadenza a giugno.

Tolto Mina (che è un caso particolare, in quanto acquistato lo scorso agosto da svincolato e detentore di un contratto valido per una stagione, con la possibilità di estendere per un altro anno l’accordo), sono cinque: Castrovilli, Bonaventura, Duncan, Kouame e il giovane Pierozzi. Ad eccezione del primo, tutti hanno nel proprio contratto un’opzione in favore dei viola per un rinnovo automatico fino al 2025.

Ad ogni modo, precisa il quotidiano, sono già partiti i dialoghi per veri e propri rinnovi. È il caso di Bonaventura e Kouame, che il club ha fiducia di trattenere a Firenze: per l’ex Milan, complici i limiti imposti dall’età, si dovrebbe andare verso un rinnovo fino all’anno prossimo con opzione per quello successivo, mentre per l’ivoriano non è escluso che l’accordo possa essere spostato fino al 2026. Tutto tace su Duncan e Pierozzi, con l’unica certezza che riguarda Castrovilli. Dopo il no al rinnovo proferito la scorsa estate (a cui ha fatto seguito la mancata cessione al Bournemouth) è destinato intanto a restare fuori rosa dopo il mercato di gennaio e poi salutare Firenze da svincolato.