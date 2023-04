REP. FI., Vietato fermare adesso il sogno europeo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Altro giro altra corsa. Fin da agosto, la Fiorentina è stata impegnata in Conference League, girando da una parte all'altra dell'Europa. Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica Firenze, la corsa, non è assolutamente da interrompere adesso. La Fiorentina troverà una squadra, campione di Polonia in carica, che non farà sconti specie nel proprio stadio. Tutto esaurito da giorni, oltre 40 mila spettatori pronti a rendere incandescente l’atmosfera. Una sfida delicata, ma che la Fiorentina può fare sua.