NAZIONE, L'opinione: "Il cinismo che fa la differenza"

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione è presente l'opinione, in merito a Fiorentina-Sivasspor, a firma di Stefano Cecchi. Questo un estratto: "Il cinismo, probabilmente. Quella cosa che in politica, in economia e pure nel calcio fa la differenza. Questo sembra essere mancato ieri sera a una Fiorentina brava, a tratti arrembante, ma troppo morbida sottoporta. La qualificazione ora è lì, a portata di mano. Per ottenerla i viola non devono sbagliare una gara in Turchia che, per logistica e ambiente, qualche insidia la nasconde. 90 minuti di potenziale sofferenza. Ma in fondo, non ci fosse sofferenza, la Fiorentina parrebbe tradire la sua storia".