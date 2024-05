NAZIONE, Harakiri a Verona. La "Fiorentina 2" stavolta toppa

FirenzeViola.it

"Questa volta la Fiorentina 2 ha toppato contro un avversario (a differenza della Salernitana e del Sassuolo) che nei 90 minuti ha trasformato la paura della retrocessione in un’arma affilata e vincente". Lo scrive la Nazione, che nel titolo del pezzo dedicato alla prestazione di ieri della Viola a Verona parla di un "harakiri" commesso dalla squadra di Vincenzo Italiano. Che quindi si fa male da sola, soprattutto riguardando come nasce la rete del momentaneo 1-0 Hellas, un rigore trasformato da Lazovic che è gentile concessione della coppia Chirstensen-Ranieri. Fiorentina distratta in difesa, propositiva ma imprecisa davanti.

Nel finale Italiano prova a trasformare la Fiorentina 2 in Fiorentina 1, inserendo Belotti, Beltran e Bonaventura, ma non succede molto. Finisce 2-1 per il Verona di Baroni. Per la Fiorentina l’Europa (via campionato) più lontana.