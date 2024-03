NAZIONE, Da Beltran a Belotti: la pace tra viola e giallorossi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, i rapporti tra Fiorentina e Roma, dopo alcune schermaglie estive, a gennaio sono tornati pacifici. Merito di Andrea Belotti che, visto l'interessamento del club viola, ha chiesto ai dirigenti giallorossi di essere ceduto alla Fiorentina. Così i due club si sono messi al tavolo e hanno formalizzato il passaggio in viola del Gallo con la formula del prestito secco. Una formula che ovviamente prevede che le due parti in causa a fine stagione debbano mettersi di nuovo faccia a faccia per parlare di un possibile diritto di riscatto, il cui costo dipenderà dalle prestazioni, e soprattutto dai gol del centravanti bergamasco.

Se per Belotti Fiorentina e Roma hanno trovato un accordo e torneranno a trattare a giugno, l'estate scorsa invece fu carica di tensione. Prima a causa dell'interessamento dei giallorossi per Martinez Quarta che stava trattando il rinnovo con i viola, poi per l'inserimento del club capitolino nella trattativa tra Beltran e la Fiorentina. Soprattutto in questo secondo caso il club toscano non aveva gradito il gioco rialzo fatto dai giallorossi. Alla fine però Beltran confermò che la sua prima scelta era Firenze e tutto è filato per il verso giusto. Vedremo a giugno cosa accadrà quando riprenderanno i discorsi per Belotti.