LA NAZIONE, Arthur, scelto da Italiano e tornato decisivo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Nazione di oggi approfondisce la parabola di Arthur. Arrivato a Barcellona con le stimate del campione e poi vittima di una discesa nel rendimento, ha scelto la Fiorentina e Vincenzo Italiano per rilanciarsi. Il tecnico viola lo ha fortemente voluto e lui, dopo un periodo comunque di adattamento sta diventando sempre di più la guida di questa squadra.

Lo stesso Italiano - spiega il quotidiano - è stato decisivo, scegliendo il brasiliano quando ha capito che Amrabat avrebbe cambiato maglia. L'allenatore ha scelto in modo diverso, per palleggio e modo di interpretare le partite, con un giocatore che sa e capisce dove piazzarsi per essere più letale per gli avversari e utile ai compagni.