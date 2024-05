COR. SPORT, Viola, ko a Verona con la testa già a Brugge

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"La testa era già a Brugge". Titola così il Corriere dello Sport - Stadio il pezzo di commento a Hellas Verona-Fiorentina. Finisce 2-1 per i padroni di casa, una Fiorentina propositiva per buona parte della gara si arrende alla distanza. Complice il primo caldo, le tante rotazioni ma soprattutto un pensiero, quello della semifinale di ritorno di Conference in programma mercoledì a Brugge, la Viola chiude con il freno a mano tirato. Ne approfitta un buon Verona, che conquista tre punti fondamentali per la lotta salvezza. La corsa per l'Europa della Fiorentina rallenta invece notevolmente.

Fiorentina Ko anche per alcuni dettagli. Lo scrive il Corriere dello Sport, parlando soprattutto dell'episodio del 2-1, la decisione del Var di non intervenire sul fallo di mano di Lazovic nell’azione del nuovo vantaggio Hellas firmato da Noslin e infine, somma non causale di fattori, gli episodi che viceversa la Fiorentina non ha sfruttato insieme a una ripresa disputata senza la lucidità necessaria per costruire azioni e occasioni.