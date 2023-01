COR. SPORT, Persi due punti. Serve una scelta là davanti

Questi alcuni passaggi del fondo di Alberto Dalla Palma, a proposito di Lazio-Fiorentina, presente sul Corriere dello Sport: "L’ultimo minuto della partita dell’Olimpico può essere considerato l’istantanea di una sfida in cui la Lazio ha guadagnato un punto e la Fiorentina ne ha persi due: prima Provedel è stato costretto a fare un intervento difficilissimo sul tiro di Saponara, poi Milenkovic ha colpito la traversa da un passo e quello sarebbe stato il gol di un successo a sorpresa ma che nessuno avrebbe potuto mettere in discussione. […] Se la Fiorentina riuscisse a trovare qualche gol in più (solo 22 in 20 partite di campionato), potrebbe fare un salto di qualità immediato perché la distanza dal settimo posto che può portare in Conference non è elevata e perché la Coppa Italia può diventare una grande occasione dopo le eliminazioni di Napoli e Milan inserite nello stesso settore del tabellone. Forse una scelta definitiva fra Jovic e Cabral potrebbe aiutare, l’uno o l’altro, a ritrovare continuità e fiducia, che per un centravanti (soprattutto se in astinenza) è indispensabile".