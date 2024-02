COR.FIORENTINO, È la malaria di Coppi. Ora cure migliori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Colpito da malaria, Christian Kouame è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Careggi per una forma del virus definita da plasmodium falciparum. Nella sua edizione odierna, il Corriere Fiorentino ha pubblicato un'intervista al professor Francesco Menichetti, ex primario di malattie infettive al Cisanello di Pisa e attuale presidente del Gruppo Italiano per la Stewardship Antimicrobica. Queste le sue parole riguardo al tipo di infezione contratta dall'attaccante ivoriano e ai suoi possibili tempi di recupero: "Di tipi di malaria ce ne sono molti, ma tra i due principali gruppi quella da falciparium è la forma più grave. Le conseguenze possono essere anche molto serie ma quando viene diagnosticata tempestivamente e con le cure che ci sono oggi, direi che il giocatore potrebbe rimettersi in 15-20 giorni. È la malaria che uccise Fausto Coppi, ma allora ci fu un ritardo nella diagnosi, che è il fattore decisivo, e a disposizione c’era solo il chinino, che può essere inefficace di fronte a forme resistenti, al contrario dei farmaci attuali. Se poi Kouamé è ricoverato a Careggi, possiamo dire che è in ottime mani".

Il Professore spiega poi come la profilassi possa essere quasi dannosa per l'attività sportiva e che quindi alcuni giocatori di non farla prima di partire per alcuni paesi africani: " La profilassi antimalarica c’è, ma per chi va in Paesi africani in cui la malattia è endemica solo per un breve periodo, tanto più se ci va per svolgere attività sportiva, quella terapia può essere tossica, dare fastidi, quindi in molti decidono di non farla e di affidarsi ai prodotti repellenti che, talvolta, possono non essere sufficienti".