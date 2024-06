EMPOLI, Sondato D'Aversa per il dopo Nicola

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Dopo il "No" ricevuto da Di Francesco, L'Empoli è ancora alla ricerca del nuovo tecnico. Proprio perché quella toscana è una delle ultime panchine in Serie A senza un proprietario, il presidente Corsi avrebbe contattato un all'allenatore promesso sposo di un altro club Roberto D'Aversa. Sì perché per l'accordo dell'ex Lecce ed il Cesena, squadra con cui c'era stato un avvicinamento significativo nelle scorse settimane mancava solo la firma. Con l'inserimento dell'Empoli però le carte in tavola sono pronte ad essere nuovamente mescolate.