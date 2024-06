POLVEROSI A RFV, Nico? Con Palladino può arretrare

FirenzeViola.it

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola spazio anche per Alberto Polverosi. Il noto giornalista ha commentato così la situazione in casa viola: "La Fiorentina in questo momento non è nel limbo del mercato, è nel niente. Mi sembra che non ci sia neanche un inizio di trattativa. Questo è quello che ho captato: poi magari ci sorprendono, stanno lavorando sottotraccia e prossima settimana ufficializzano un centravanti. Più che sui nomi degli attaccanti vorrei sapere però cosa ne pensa Palladino di Beltran, se lo considera una prima punta o no".

E sulla situazione di Nico Gonzalez: "Ho visto le immagini delle sue partite con l'Argentina, fa di fatto il terzino sinistro. Quindi penso possa fare l'esterno a tutta fascia con Palladino, non so con che risultati. L'importante è che anche l'allenatore possa esprimersi chiaramente e dichiarare di cosa ha bisogno. Con lui la Fiorentina riparte da capo, non che con Italiano non abbia fatto bene, però da adesso inizia un altro ciclo".