CAGLIARI, Il nuovo stadio sarà pronto per metà 2025

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

(ANSA) - CAGLIARI, 17 GIU - Di corsa verso la realizzazione del nuovo stadio di Cagliari: questa volta l'obiettivo è far partire il cantiere nel 2025 con la demolizione del vecchio Sant'Elia e la realizzazione dell'impianto da 25mila posti in gara per gli Europei del 2032. Oggi un altro passaggio fondamentale con la presentazione al Comune delle integrazioni che poi dovranno essere dalla Regione Sardegna per il Paur, la vecchia Via, valutazione di impatto ambientale. A quel punto occorre un mese per la conferenza di servizi. Ed entro novembre si dovrebbe avere il responso dell'assessorato regionale dell'Ambiente. Uno dei problemi sollevati riguarda il parcheggio tra stadio e il quartiere San Bartolomeo. Dopo il Paur il Consiglio comunale di Cagliari dovrà pronunciarsi sulla pubblica utilità dell'opera.

Il Comune l'aveva già deliberata, ma ora il progetto è cambiato. A febbraio è prevista la gara internazionale: il programma prevede tra maggio e giugno il via al cantiere. "Non ho ancora visto i documenti - ha detto oggi il sindaco Massimo Zedda - perché sino a questa mattina non ero stato proclamato. Li esamineremo". (ANSA).