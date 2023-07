COR.FIO, Viola Park è una rivoluzione. Ecco le novità

FirenzeViola.it

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino si concentra sul nuovo centro sportivo della Fiorentina, il Viola Park. Quest'ultimo non è un semplice centro sportivo ma una vera e propria rivoluzione. La struttura però non è ancora completata e, per tale motivo, per l'ingresso dei tifosi bisognerà aspettare giovedì. Il 20 di Luglio è fissato l'incontro con il Comitato per l'ordine e la sicurezza che deciderà le sorti sull'aprire il Viola Park per le amichevoli estive.

Due i mini stadi che sono stati costruiti e il più grande si chiamerà "Curva Fiesole" e avrà una capienza di tremila spettatori. Il più piccolo invece è dedicato a Davide Astori che avrà la metà della capienza rispetto al primo.

Il Viola Park è talmente grande che si rischia di perdersi, non è un caso che la società abbia messo a disposizione dei dipendenti caddy e addirittura due api colorate di viola, che fungeranno anche da mini shop dedicati al merchandising.

Ad oggi per il nuovo centro sportivo siamo a più di 110 milioni spesi. Una cifra alla quale andranno aggiunti circa "10 milioni l'anno" per la manutenzione. Gli oltre cento dipendenti sono già stati tutti trasferiti, mentre Biraghi e compagni hanno una stanza a testa, con vista sui campi di allenamento.

Il Viola Park sicuramente permetterà un approccio più esclusivo rispetto ai bagni di folla di Moena. A Bagno a Ripoli giocheranno Primavera, Femminile e Under23, la squadra che i viola vogliono lanciare dall’anno prossimo. Ai tifosi sarà consentito anche l’ingresso per assistere a qualche allenamento aperto.