PIOVANELLI A RFV, Aquilani deve ancora crescere per ACF

Ospite di 'Viola amore mio' in onda su Radio FirenzeViola, l'ex attaccante Lamberto Piovanelli ha parlato così dei temi legati alla Fiorentina iniziando però da un'analisi su Aquilani, ora al Pisa: "Credo che non abbia i giocatori adatti al suo gioco e si ostina a fare un gioco palla a terra, che punta ad avere sempre il possesso. Per questo abbiamo perso diversi punti nel finale. Credo che la Fiorentina sia una soluzione troppo importante per mister Aquilani. In futuro potrà dimostrare il suo valore e lo si vede con De Rossi che alla SPAL non fece bene e ora a Roma sta volando, ma per Aquilani ci vuole prima un po' di Serie B importante. Io da tifoso mi auguro possa arrivare qualcun altro".

