M. ORLANDO A RFV, Belotti una scommessa da fare

Ospite negli studi di Radio FirenzeViola, l'ex Fiorentina Massimo Orlando ha detto la sua sul movimento dei viola e sulle voci di mercato intorno alla squadra di Vincenzo Italiano, ad iniziare dai rumors di mercato su Andrea Belotti: "Credo che Belotti non sia un giocatore finito. Ha deciso di andare a Roma da Mourinho, dove non si prova a giocare a calcio ma si distrugge. Quindi come tutti gli attaccanti di Mourinho fa fatica. Con il gioco della Fiorentina, se dovesse venire qui, penso che potrebbe fare molto bene. Diciamo che sarebbe una scommessa ma non troppo azzardata. Per me è un'idea intrigante di mercato.

Non capisco neanche troppo lo scetticismo su Petagna. Anche perché non mi sembra peggio di quelli che ha ora la Fiorentina, pur stimando Cabral. Jovic invece a tratti è imbarazzante per come sta in campo".