Era nell'aria ma adesso è anche ufficiale: Igor è un nuovo giocatore del Brighton. Il brasiliano si trasferisce alla corte di De Zerbi a titolo definitivo per una cifra pari a 17 milioni più 3 di bonus. Di seguito l'annuncio ufficiale:

We are delighted to announce the signing of central-defender Igor Julio from Fiorentina on undisclosed terms! #BHAFC