PRIMAVERA, Fiorentina avanti per 2-1 al 45'

La Fiorentina soffre nel finale ma riesce a chiudere il primo tempo in vantaggio per 2-1 sulla Juve, a Vinovo. I viola vanno presto in vantaggio, al 15', con Berti, sullo sviluppo di un calcio d'angolo. Il raddoppio arriva ancora sugli sviluppi di una palla inattiva: è Vigiani ad infilare il 2-0 con un bel destro. Ma al 35' la Juventus, direttamente su punizioner, accorcia con Hasa e chiude in attacco ma la Fiorentina resiste e va negli spogliatori in vantaggio.