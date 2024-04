ITALIANO, Espulsione decisiva. Sul fallo laterale...

FirenzeViola.it

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Mediaset nel post partita di Atalanta-Fiorentina: "In dieci uomini è dura. E' la nostra prima espulsione, la partita è stata compromessa su questo episodio. Rimanere in dieci uomini è una difficoltà enorme. Abbiamo cercato di tenere botta e ci siamo difesi con ordine. Siamo riusciti anche a fare gol, ma in inferiorità numerica soffri. Eravamo venuti qui con l'idea di riuscire a mettere in difficoltà la Dea. Ma loro hanno trovato subito il 2-1 con Scamacca e poi non ci hanno dato più possibilità di ripartire".

Ora c'è la semifinale di Conference... "La soddisfazione è arrivare in fondo. Anche quest'anno siamo arrivati sia in semifinale di Coppa Italia che di Conference. E' chiaro che siamo amareggiati perché saremmo voluti andare a Roma. L'Atalanta è stata brava a sfruttare questa superiorità numerica, anche se credo che all'andata il risultato poteva essere più rotondo. però grazie a Carnesecchi è stato solo 1-0".

Il fallo laterale di Kayode all'ultimo era necessario? "C'era davanti un'altra mezzora in 10 uomini. Sarebbe stata ancora dura reggere. Abbiamo cercato di mettere una palla dentro per mettere in difficolta l'Atalanta. Abbiamo fatto di tutto per evitare un'altra mezzora che sarebbe stata pesante. La gara è stata decisa dall'espeulsione. Oggi Milenkovic ha avuto poca lucidità sul fallo ha cercato di prendere la palla, ma non ci è riuscito".

Sulla doppia punta: "L'Atalanta sfrutta tanto l'ampiezza e lavora tanto sulle fasce. Alla fine la decisione che ho preso è stata qeulla di difendere ad oltranza. Dovevamo tenere botta in fase difensiva e l'abbiamo fatto, però abbiamo preso il 3-1 a tempo scaduto. Dispiace perché l'anno scorso è stato bello arrivare a Roma, avevamo tutti il sogno di ritornarci".