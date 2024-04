MEDIASET, Il gol del 3-1 e il pasticcio sul protocollo

Fonte: a cura di A.Gian.

Una serie di toppe peggiori del buco. In questo, probabilmente, si sono trasformati i fermo-immagine rivelati oggi da Mediaset - con oltre dodici ore di ritardo - che hanno chiarito come il gol di Lookman che ieri ha portato l'Atalanta sul 3-1 contro la Fiorentina fosse regolare e non in fuorigioco. Un pasticcio in piena regola che oltre a creare dubbi e tensioni ha certificato una gestione sbagliata delle proprie immagini da parte di Mediaset, l'emittente che detiene i diritti della Coppa Italia e che ieri sera - nella semifinale del Gewiss Stadium - non ha seguito a menadito le regole legate alla spiegazione degli episodi controversi a favore degli spettatori.

Due infatti, secondo il protocollo, sono i passaggi che una televisione deve seguire in caso di eventi dubbi di competenza arbitrale (in questo caso, un fuorigioco sospetto): in prima istanza deve essere fatta rivedere l'immagine "live" con la linea tracciata sul campo che certifichi la posizione più o meno regolare del giocatore autore del gol e poi, subito dopo, deve essere applicato il "Saot", ovvero la riproduzione del fuorigioco computerizzato che serve ad annullare qualsiasi dubbio. Due semplici step che tuttavia Mediaset (non si sa per quale motivo) non ha seguito, contribuendo così ad aumentare le polemiche.

