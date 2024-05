GAZZETTA, Arthur e Belotti: ritorno alla casa base

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la situazione legata ad alcuni prestiti che per varie ragioni saranno costretti a tornare alla casa base. Tra questi anche i due calciatori viola Andrea Belotti e Arthur Melo che faranno rispettivamente ritorno a Trigoria e alla Continassa. Il Gallo è in prestito secco alla Fiorentina e dopo la finale di Conference League e il recupero del match contro l'Atalanta farà ritorno a Roma. Difficile al momento pensare ad un suo acquisto da parte dei viola, visto anche l'ingaggio di 2,8 milioni che l'ex Torino percepisce nella capitale. Chissà allora che a 30 anni per il Gallo non sia giunto il momento giusto per provare un'esperienza all'estero.

Situazione simile anche per Arthur. Il brasiliano costa molto, 20 milioni di Euro, e ha un ingaggio elevato, circa 5,5 milioni a stagione. Cifre troppo alte per i parametri della Fiorentina. Il brasiliano quindi farà ritorno a torino dove sarà Thiago Motta a valutarlo. Intanto per lui si sono mosse alcune squadre sia in Italia, come il Napoli in caso di addio di Lobotka, sia straniere come West Ham e Everton.